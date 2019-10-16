Найменша з моделей японського виробника змінила не лише генерацію, а й саму свою сутність, ставши гібридом.

Напередодні публічної прем’єри у Токіо японський автовиробник оприлюднив детальну інформацію про компактний хетчбек Toyota Yaris четвертого покоління.

Ключові аспекти Toyota Yaris 2020:

Перше використання архітектури TNGA (Toyota New Global Architecture) для компактних автомобілів. По суті, це конструктор, який дозволяє регулювати габарити автомобіля та використовувати різні силові установки;

Перше використання нової платформи GA-B. Це міцний і жорсткий каркас з низьким центром маси, який забезпечує комфорт, практичність, насолоду від водіння, гарну керованість та високий рівень безпеки;

Нова система силової установки Hybrid Dynamic Force 1.5 на основі півторалітрового бензинового мотора, поєднує високу ефективність із покращеним відгуком на педаль акселератора;

Вперше на компактному автомобілі марки реалізована електрична система повного приводу E-Four;

Система допомоги при паркуванні Advanced Park та комплекс систем безпеки Toyota Safety Sense останнього покоління включені в базову версію нового Yaris. Як і “поворотні сидіння” та мультимедійна система з усіма сучасними можливостями для роботи зі смартфонами та використанням Мережі;

Створений, аби стати найбезпечнішим компактним автомобілем у світі.

Toyota Yaris 2020 має довжину 3,94 метра, ширина новинки становить 1,75 м, а висота – 1,47 м. Таким чином, новий хетчбек на 5 мм коротший і на 40 мм нижчий за попередника, однак Toyota запевняє, що досягла помітного збільшення внутрішнього простору. Головним чином, за рахунок розширення колісної бази на 55 мм і колії на 50 мм.

Фото: Toyota Yaris 2020 / Toyota

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Новий Yaris має міцний кузов, він на 20 кг легший за попередника, центр його тяжіння розташований на 15 мм, з розподілом маси по осях 50:50. Позиція водійського крісла та керма були оптимізовані.

Фото: конструктивні особливості нвоого покоління Yaris / Toyota

На початку ринкової кар’єри Yaris 2020 буде запропонований з гібридною силовою установкою на основі трициліндрового півторалітрового мотора, електродвигуна і полегшеної літій-іонної батареї, замість колишньої нікель-металгідридної.

Фото: компоненти силової установки Toyota Yaris 2020 / Toyota

Повні технічні характеристики новинки Toyota притримала для прем’єри у Токіо, повідомивши зараз лиш продуктивність електромотора: 80 к.с. і 141 Нм. При цьому японці натякнули, що потужність бензинового агрегата збільшилась приблизно на 15 відсотків, порівняно з попередником.



Фото: Toyota Yaris третього (ліворуч) та четвертого покоління / Toyota

Решта відкритих цифр говорить про те, що обсяг шкідливих викидів нового гібрида знижений на 20%. Стверджується також, що запасу ходу на електротязі власнику нового Yaris вистачить на 80% щоденних потреб у місті.



На електрифікований Yaris в Toyota роблять ставку, а тому випускають його на ринок першим. Аналітики прогнозують, що частка гібридів від загального обсягу продажів становитиме від 60 до 80 відсотків. Бензинові ж версії моделі японці планують вивести на ринки окремих країн не раніше, ніж через рік, після появи у дилерів гібридного Yaris.

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