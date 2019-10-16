Шоукар покажуть публіці, разом з оновленим Yaris 2020, на домашньому автошоу в Токіо наступного тижня.

Прототип, створений для демонстрації дизайну і технологій майбутнього, є більш реалістичною версією Concept-i 2017 року. Незважаючи на продовження роботи над цим проектом, Toyota не говорить про конвеєрні перспективи для компактного електрокара LQ, хоча й не відкидає таку можливість.

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Габарити концепта Toyota LQ свідчать про те, що він грає в одному класі з Yaris. Тож не виключено, що перед нами прообраз для одного з наступних поколінь Yaris. В будь-якому разі, японський виробник представить концепт поряд з оновленим “Ярісом”, тож їх можна буде співставити. Компанію компактам складе кардинально видозмінений водневий електрокар Mirai 2020, який перетворився з гадкого каченяти на прекрасного лебедя.

Фото: Concept-i 2017 та Toyota LQ Concept 2019 / Motor1, Toyota

На перший погляд різниця між двома концептами майже не помітна. Але зверніть увагу на дверні ручки та зовнішні бічні дзеркала у нового прототипа. Всередині наближення до реальності ще більш помітне: крісла майже звичайні, кругле кермо зі знайомими блоками клавіш, дверні карти зі склопідйомниками, а на стелі навіть є звичний напис про подушку безпеки. І все ж, хоча прототип і наблизився до звичних нам машин, у ньому немає нічого буденного.

Фото: Toyota LQ Concept / Toyota

Як і попередній концепт, Toyota LQ є носієм високих технологій. Головна з них – система автономного управління 4 рівня. Її доповнює графічна проекція електронного асистента на ймення Yui. Toyota говорить, що рівень його кмітливості вже зараз цілком відповідає поняттю “штучний інтелект”. Yui – такий собі “дух” автомобіля, метою існування якого є забезпечення максимального комфорту поїздок. Він може самостійно підбирати саундтрек, зважаючи на настрій водія та манеру управління, або ж розважити цікавою інформацією. Японський автовиробник заявляє про те, що планує оселити Yui не лише в автомобілях, а й у смартфонах та домашніх розумних пристроях.

Фото: Toyota Concept-i 2017 року / Toyota

Ще одна особливість концепту – система Digital Micromirror Device, вбудована в головну оптику. Вона складається з сотень тисяч мікродзеркал і керуючої електроніки, а призначена для проектування на проїжджу частину різних піктограм і написів для спілкування з іншими учасниками руху та пішоходами. За вміння автомобіля самостійно паркуватись відповідає функція Valet Parking System, причому вона ж самостійно виведе машину в зворотньому напрямку.

Салон має власний мікроклімат, який забезпечує система очищення повітря. М’яке підсвічування, монітори на органічних світлодіодах, система доповненої реальності, особливі крісла з пневмокамерами в подушці і спинці, які “бадьорять або розслабляють водія”, залежно від обставин.

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