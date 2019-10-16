Шоукар покажут публике вместе с обновленным Yaris 2020 на домашнем автошоу в Токио на следующей неделе.

Прототип, созданный для демонстрации дизайна и технологий будущего, является более реалистичной версией Concept-i 2017 года. Несмотря на продолжение работы над этим проектом, Toyota не говорит о конвейерных перспективах для компактного электрокара LQ, хотя и не исключает такую ​​возможность.

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Габариты концепта Toyota LQ свидетельствуют о том, что он играет в одном классе с Yaris. Поэтому не исключено, что перед нами прообраз для одного из следующих поколений Yaris. В любом случае, японский производитель представит концепт рядом с обновленным "Ярис", поэтому их можно будет сопоставить. Компании компактам составит кардинально видоизмененный водородный электрокар Mirai 2020, который превратился из гадкого утенка в прекрасного лебедя.

Фото: Concept-i 2017 и Toyota LQ Concept 2019 / Motor1, Toyota

На первый взгляд разница между двумя концептами почти незаметна. Но обратите внимание на дверные ручки и наружные боковые зеркала в нового прототипа. Внутри приближение к реальности еще более заметное: кресла почти обычные, круглый руль со знакомыми блоками клавиш, дверные карты со стеклоподъемниками, а на потолке даже есть привычная надпись о подушке безопасности. И все же, хотя прототип и приблизился к привычным нам машинам, в нем нет ничего обыденного.

Фото: Toyota LQ Concept / Toyota

Как и предыдущий концепт, Toyota LQ является носителем высоких технологий. Главная из них – система автономного управления 4 уровня. Ее дополняет графическая проекция электронного ассистента по имени Yui. Toyota говорит, что уровень его сообразительности уже сейчас вполне соответствует понятию "искусственный интеллект". Yui – некий "дух" автомобиля, целью которого является обеспечение максимального комфорта поездок. Он может самостоятельно подбирать саундтрек, учитывая настроение водителя и манеру управления, или же развлечь интересной информацией. Японский автопроизводитель заявляет о том, что планирует поселить Yui не только в автомобилях, но и в смартфонах и домашних разумных устройствах.

Фото: Toyota Concept-i 2017 року / Toyota

Еще одна особенность концепта – система Digital Micromirror Device, встроенная в головную оптику. Она состоит из сотен тысяч микрозеркал и управляющей электроники, а предназначена для проектирования на проезжую часть различных пиктограмм и надписей для общения с другими участниками движения и пешеходами. За умение автомобиля самостоятельно парковаться отвечает функция Valet Parking System, причем она же самостоятельно выведет машину в обратном направлении.

Салон имеет собственный микроклимат, который обеспечивает система очистки воздуха. Мягкая подсветка, мониторы на органических светодиодах, система дополненной реальности, особые кресла с пневмокамерами в подушке и спинке, которые "бодрят или расслабляют водителя", в зависимости от обстоятельств.

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