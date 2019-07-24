Каждая Олимпиада имеет свои символы и было бы странно, если бы технофилы-японцы выбрали для этой цели что-то другое, кроме роботов.

Компания Toyota является главным спонсором и одним из ведущих партнеров Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, которые пройдут в 2020 году. На днях автопроизводитель познакомил мир с символами Токийской олимпиады, а также представил еще несколько дроидов-помощников.

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Эпоха Звездных войн, возможно, лежит в не таком ​​уж и отдаленном будущем. По крайней мере первые С3PO уже на полпути к тому, чтобы стать коммерческими моделями. Компания Toyota, как и Honda, уже долгое время инвестирует значительные средства в робототехнику, и имеет значительные успехи в этом направлении.

Toyota представила главные символы-маскоты Олимпиады в Токио 2020: феминизированный андроид Someity имеет бело-розовый корпус, а робо-мальчик Miraitowa носит голубовато-белый костюм. Работа талисманов будет заключаться во встрече и приветствии спортсменов и гостей на официальных мероприятиях. Роботы оборудованы камерами с функцией распознавания лиц, их “глаза” представляют собой экраны, которые позволяют роботам отображать "эмоции".

Фото: олимпийские роботы “Тойота” / Toyota

Еще один роботических гуманоид – T-HR3. Мы уже рассказывали о нем раньше. Это третье поколение андроида, который может выполнять множество различных упражнений, в том числе и забрасывать баскетбольный мяч в корзину со стопроцентной точностью. В его обязанности также будет входить приветствие гостей, а также передача видео и звука с соревнований и массовых мероприятий.

Роботы поддержки (Support Robot) представляют собой различных помощников. Один умеет собирать разбросанные по полу мячи, другой может их перевозить, а еще один – T-TR1, предназначен для коммуникации и по сути является огромным смартфоном на подвижной платформе.

Ранее Toyota представила полностью электрический автобус APM (Accessible People Mover), предназначенный для перевозки спортсменов во время Олимпийских игр в Токио в 2020 году.

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