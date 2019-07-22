Таксометр показывает пройденный путь и предлагает на выбор несколько заданий для работы по дому.

Британское подразделение Skoda выпустило приложение для смартфонов под названием Parent Taxi, с которым предлагается привлекать детей к домашним работам за поездки в будничных делах.

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“Я отвезу тебя сегодня в школу и заберу, если после уроков ты помоешь машину” – примерно так должно звучать утреннее приветствие для тех, кто решит воспользоваться новой программой от Skoda UK. “Не согласен? – Езжай на автобусе”.

Результаты исследования в Великобритании показали, что родители ежегодно проезжают в среднем больше 2652 километров, чтобы отвезти куда-нибудь своих детей по их делах. Если пересчитать это расстояние в расценках лондонского такси, выходит 12,5 тысяч фунтов или около 400 тысяч гривен по нынешнему курсу.

Фото: Skoda Parent Taxi / Skoda

При этом 66% респондентов опроса жаловались, что порой чувствуют себя таксистами для собственных детей и тратят на поездки в учебные заведения и секции по несколько часов в неделю.

Решить проблему призвано приложение Skoda Parent Taxi с таксометром, адаптированным для родителей и детей. Он использует GPS для отслеживания перемещения автомобиля, а затем предлагает родителям выбрать, какую работу по дому должен выполнить ребенок в качестве оплаты поездки. В опциях есть мойка машины, уборка дома, стирка одежды, мытье посуды и тому подобное. Приложение является бесплатным для загрузки и работает на платформах iOS и Android.

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