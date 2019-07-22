Таксометр показує пройдений шлях і пропонує на вибір кілька завдань для роботи по дому.

Британський підрозділ Skoda випустив додаток для смартфонів під назвою Parent Taxi, з яким пропонується залучати дітей до домашніх справ за поїздки в буденних справах.

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“Я відвезу тебе сьогодні до школи і заберу, якщо після уроків ти помиєш машину” – приблизно так має звучати ранкове привітання для тих, хто вирішить скористатись новою програмою від Skoda UK. “Не згоден? – Їдь на автобусі”.

Результати дослідження у Великобританії показали, що батьки щороку проїжджають в середньому більше 2652 кілометрів, аби відвезти куди-небудь своїх дітей у їхніх справах. Якщо перерахувати цю відстань в розцінках лондонського таксі, виходить 12,5 тисяч фунтів або близько 400 тисяч гривень за нинішнім курсом.

Фото: Skoda Parent Taxi / Skoda

При цьому 66% респондентів опитування скаржились, що часом відчувають себе таксистами для власних дітей і витрачають на поїздки в навчальні заклади та секції по кілька годин на тиждень.



Вирішити проблему покликаний додаток Skoda Parent Taxi з таксометром, адаптованим для батьків та дітей. Він використовує GPS для відстеження переміщення автомобіля, а потім пропонує батькам вибрати, яку роботу по дому повинна виконати дитина в якості оплати поїздки. В опціях є мийка машини, прибирання будинку, прання одягу, миття посуду тощо. Додаток є безкоштовним для завантаження і працює на платформах iOS та Android.

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