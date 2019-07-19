Олимпиада в Токио обещает стать незабываемым зрелищем. И не только на спортивных аренах.

Toyota является главным спонсором и одним из ведущих партнеров Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио. И готовится к мероприятию со всей ответственностью.

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Японский автопроизводитель поддерживает Олимпиаду с 1964 года, когда состоялись первые Игры в Токио – тогда Toyota предоставила 95 своих машин для транспортных нужд комитета. В 1998 году во время Олимпиады в Нагано, “Тойота” передала олимпийцам 1520 машин. Олимпийские игры 2020, которые пройдут в Токио, не обойдутся без поддержки Toyota.

В компании заявляют, что передадут олимпийскому комитету 200 электрических шаттлов, приспособленных для перевозки гостей и игроков, в том числе тех, кто выступает в Паралимпийских играх.

Фото: Toyota APM / Toyota

Микроавтобус лишен дверей, имеет низкий пол и высокий потолок. APM имеет длину примерно 3,9 метра, а высотой – почти два. Стекло – спереди и сзади, боковые окна отсутствуют. Внутри размещены сиденья, рассчитанные на четырех пассажиров и водителя.

АРМ пока носит статус концепта, поэтому детальные характеристики не называются, однако производитель сообщил, что максимальная скорость транспортников не будет превышать 20 км/ч, а запас хода на одном заряде составит 100 км.

Кроме шаттлов Toyota предоставит комитету ряд других электрокаров, которые должны упростить передвижение гостей и участников международных соревнований.

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