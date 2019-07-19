Олаімпіада в Токіо обіцяє стати незабутнім дійством. І не лише на спортивних аренах.

Toyota є головним спонсором та одним з провідних партнерів Олімпійських і Паралімпійських ігор 2020 року у Токіо. І готується до заходу з усією відповідальністю.

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Японський автовиробник підтримує Олімпіаду з 1964 року, коли відбулись перші Ігри в Токіо – тоді Toyota надала 95 своїх машин для транспортних потреб комітету. У 1998 році під час Олімпіади в Нагано, “Тойота” передала олімпійцям 1520 машин. Олімпійські ігри 2020, які пройдуть у Токіо, не обійдуться без підтримки Toyota.

У компанії заявляють, що передадуть олімпійському комітету 200 електричних шаттлів, пристосованих для перевезення гостей та гравців, у тому числі тих, хто виступає у Паралімпійських іграх.

Фото: Toyota APM / Toyota

Мікроавтобус позбавлений дверей, має низьку підлогу і високу стелю. APM має довжину приблизно 3,9 метри, а заввишки – майже два. Скло – спереду і ззаду, бічні вікна відсутні. Всередині розміщені сидіння, розраховані на чотирьох пасажирів і водія.

АРМ поки що носить статус концепту, тому детальні характеристики не називаються, однак виробник повідомив, що максимальна швидкість транспортників не перевищуватиме 20 км/год, а запас ходу на одному заряді становитиме 100 км.

Окрім шаттлів Toyota надасть комітету ряд інших електрокарів, які повинні спростити пересування гостей та учасників міжнародних змагань.

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