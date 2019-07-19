На сайті Бюро по патентах і товарних знаків США з'явилася заявка від Apple, згідно з якою виробник комп'ютерної техніки ще 2 роки тому подав документи на патент рульового управління і підвіски.

Текст патенту повний інженерних термінів, але основна ідея полягає в конфігурації з керованим проводом, яка може використовуватися автономним автомобілем.

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Основні пункти в патенті включають компонент підвіски, який з'єднує раму і рульове колесо, і поворотний кулак. Згідно з документом, компанія планує використовувати нульовий кут кастору, завдяки чому практично не буде відчуватися рульове управління, у якого відсутня самокорегуюча тенденція, що зазвичай сприяє поверненню коліс в центральне положення після повороту.

Більшість автомобільних систем рульового управління мають позитивний кут нахилу, але це не має значення для системи автономного водіння Apple. Apple також вважає, що її рульове управління може знизити зношування шин. В цілому, в Apple вважають, що ця розробка може бути простішою, легшою і забезпечити кілька переваг, пов'язаних із зносом шин і рульовим управлінням.

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Варто відзначити, що деякі з ключових виробників, згаданих в патенті, більше не працюють на Apple. З тих пір багато хто з них перейшли в інші компанії, такі як Waymo і Lucid Motors. Проте, патент залишається в силі. Така компанія, як Apple, постійно реєструє патенти.

Часто компанії не мають наміру використовувати патент. Проте, американська компанія послідовно подала патенти, пов'язані з автомобільною промисловістю протягом останніх кількох років, так що Project Titan все ще може бути в розробці.