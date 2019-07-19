На сайте Бюро по патентам и товарным знакам США появилась заявка от Apple, согласно которой производитель компьютерной техники еще 2 года назад подал документы на патент рулевого управления и подвески.

Текст патента полон инженерных терминов, но основная идея заключается в конфигурации с управляемым приводом, которая может использоваться автономным автомобилем.

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Основные пункты в патенте включают компонент подвески, соединяющий раму и рулевое колесо, и поворотный кулак. Согласно документу, компания планирует использовать нулевой угол кастора, благодаря чему практически не будет ощущаться рулевое управление, у которого отсутствует самокорректирующая тенденция, что обычно способствует возвращению колес в центральное положение после поворота.

Большинство автомобильных систем рулевого управления имеют положительный угол наклона, но это не имеет значения для системы автономного вождения Apple. Apple также считает, что ее рулевое управление может снизить износ шин. В целом, в Apple считают, что эта разработка может быть проще, легче и обеспечить несколько преимуществ, связанных с износом шин и рулевым управлением.

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Стоит отметить, что некоторые из ключевых производителей, упомянутых в патенте, больше не работают на Apple. С тех пор многие из них перешли в другие компании, такие как Waymo и Lucid Motors. Однако, патент остается в силе. Такая компания, как Apple, постоянно регистрирует патенты. Часто компании не намерены использовать патент, и цели Apple, связанные с Project Titan, с тех пор, как этот патент был подан, несомненно изменились. Однако, американская компания последовательно подавала патенты, связанные с автомобильной промышленностью, в течение последних нескольких лет, так что Project Titan все еще может быть в разработке.