Кожна Олімпіада має свої символи і було б дивно, якби технофіли-японці обрали для цьієї цілі щось інше, окрім роботів.

Компанія Toyota є головним спонсором та одним з провідних партнерів Олімпійських та Паралімпійських ігор в Токіо, які пройдуть у 2020 році. Днями автовиробник познайомив світ з символами Токійської олімпіади, а також представив ще кілька дроїдів-помічників.

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Епоха Зоряних війн, можливо, лежить у не таку вже й віддаленому майбутньому. Принаймні перші С3PO вже на півшляху до того, аби стати комерційними моделями. Компанія Toyota, як і Honda, вже довгий час інвестує значні кошти у робототехніку, і має значні успіхи в цьому напрямку.

Toyota представила головні символи-маскоти Олімпіади в Токіо 2020: фемінізований андроїд Someity має біло-рожевий корпус, а робо-хлопчик Miraitowa носить блакитно-білий костюм. Робота талісманів полягатиме в зустрічі та привітанні спортсменів і гостей на офіційних заходах. Роботи обладнані камерами з функцією розпізнавання облич, їхні “очі” являють собою екрани, котрі дозволяють роботам відображати “емоції”.

Фото: олімпійські роботи “Тойота” / Toyota

Ще один роботичний гуманоїд – T-HR3. Ми вже розповідали про нього раніше. Це третє покоління андроїда, який може виконувати чимало різних вправ, у тому числі й закидати баскетбольний м’яч у кошик зі стовідсотковою точністю. В його обов'язки також буде входити привітання гостей, а також передача відео і звуку зі змагань і масових заходів.



Роботи підтримки (Support Robot) являють собою різноманітних помічників. Один вміє збирати розкидані по підлозі м’ячі, інший може їх перевозити, а ще один – T-TR1, призначений для комунікації і по суті є величезним смартфоном на рухомій платформі.

Раніше Toyota представила повністю електричний автобус APM (Accessible People Mover), призначений для перевезення спортсменів під час Олімпійських ігор в Токіо в 2020 році.

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