Самая маленькая из моделей японского производителя сменила не только генерацию, но и саму свою сущность, став гибридом.

Накануне публичной премьеры в Токио японский автопроизводитель обнародовал подробную информацию о компактный хэтчбек Toyota Yaris четвертого поколения.

Ключевые аспекты Toyota Yaris 2020:

Первое использование архитектуры TNGA (Toyota New Global Architecture) для компактных автомобилей. По сути, это конструктор, который позволяет регулировать габариты автомобиля и использовать различные силовые установки;

Первое использование новой платформы GA-B. Это прочный и жесткий каркас с низким центром массы, который обеспечивает комфорт, практичность, удовольствие от вождения, хорошую управляемость и высокий уровень безопасности;

Новая система силовой установки Hybrid Dynamic Force 1.5 на основе полуторалитрового бензинового мотора, сочетает высокую эффективность с улучшенным откликом на педаль акселератора;

Впервые на компактном автомобиле марки реализована электрическая система полного привода E-Four;

Система помощи при парковке Advanced Park и комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense последнего поколения включены в базовую версию нового Yaris. Как и "поворотные сиденья" и мультимедийная система со всеми современными возможностями для работы со смартфонами и использованием Сети;

Создан, чтобы стать самым безопасным компактным автомобилем в мире.

Toyota Yaris 2020 имеет длину 3,94 метра, ширина новинки составляет 1,75 м, а высота – 1,47 м. Таким образом, новый хэтчбек на 5 мм короче и на 40 мм ниже предшественника, однако Toyota уверяет, что достигла заметного увеличения внутреннего пространства. Главным образом, за счет расширения колесной базы на 55 мм и колеи на 50 мм.

Фото: Toyota Yaris 2020 / Toyota

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Новый Yaris имеет прочный кузов, он на 20 кг легче предшественника, центр его тяжести расположен на 15 мм, с распределением массы по осям 50:50. Позиция водительского кресла и руля были оптимизированы.

Фото: конструктивные особенности нового поколения Yaris / Toyota

В начале рыночной карьеры Yaris 2020 будет предложен с гибридной силовой установкой на основе трехцилиндрового полуторалитрового мотора, электродвигателя и облегченной литий-ионной батареи, вместо прежней никель-металлгидридной.

Фото: компоненты силовой установки Toyota Yaris 2020 / Toyota

Полные технические характеристики новинки Toyota придержала для премьеры в Токио, сообщив сейчас лишь производительность электромотора 80 л.с. и 141 Нм. При этом японцы намекнули, что мощность бензинового агрегата увеличилась примерно на 15 процентов по сравнению с предшественником.



Фото: Toyota Yaris третьего (слева) и четвертого поколения / Toyota

Остальные открытые цифрі говорят о том, что объем вредных выбросов нового гибрида снижен на 20%. Утверждается также, что запаса хода на электротяге владельцу нового Yaris хватит на 80% ежедневных потребностей в городе.

На электрифицированный Yaris в Toyota делают ставку, а потому выпускают его на рынок первым. Аналитики прогнозируют, что доля гибридов от общего объема продаж составит от 60 до 80 процентов. Бензиновые же версии модели японцы планируют вывести на рынки отдельных стран не раньше, чем через год, после появления у дилеров гибридного Yaris.

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