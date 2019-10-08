Компактному хэтчбеку провели плановый фейслифтинг и вместе с "лишними" линиями кузова убрали с моторной гаммы дизельный агрегат.

Mazda объявила цены и комплектации для своего компактного хэтчбека 2020 Mazda2. В списке доступных в Европе моторов остался только один агрегат – полуторалитровый бензиновый Skyactiv-G.

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Двигатель Mazda Skyactiv-G имеет два ступени мощности: 120 или 143 лошадиных сил. На выбор по-прежнему будет предлагаться механическая или автоматическая трансмиссия на 6 передач, также с фирменной технологией Skyactiv. Японским покупателям компакт предлагается и с дизельным мотором 1.8 Skyactiv-D, который опционально комплектуется системой рекуперации энергии торможения для улучшения топливной эффективности. Европейским покупателям такая система "мягкого гибрида" доступна для версий с механической коробкой передач.

Внешне хэтчбек Mazda2 2020 модельного года перекроили в формате Kodo (фирменный язык дизайна современных Mazda), обновив решетку радиатора, фары и бамперы. Внутри обновленный супермини имеет свежую отделку для приборной панели, дверей и сидений.

Фото: Mazda2 2020 / Mazda

Базовая комплектация Mazda2 2020 с 120-сильным мотором и механикой оснащается задними парктрониками, 15-дюймовыми литыми дисками, светодиодными фарами, климат и круиз-контролем. В Европе модель доступна еще в четырех исполнениях с широким списком включенных и дополнительных опций.

А еще Mazda представила версию хэтчбека с мягким гибридом для тех комплектаций, которые оснащены шестиступенчатой механической коробкой передач. Цены в Великобритании стартуют от 15 795 фунтов или 17 570 евро.

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