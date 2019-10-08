Компактному хетчбеку провели плановий фейсліфтинг і разом з "зайвими" лініями кузову прибрали з моторної гами дизельний агрегат.

Mazda оголосила ціни та комплектації для свого компактного хетчбека 2020 Mazda2. У списку доступних в Європі моторів залишились тільки один агрегат – півторалітровий бензиновий Skyactiv-G.

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Двигун Mazda Skyactiv-G має два ступіні потужності: 120 або 143 кінських сил. На вибір, як і раніше, пропонуватиметься механічна або автоматична трансмісія на 6 передач, також з фірмовою технологією Skyactiv. Японським покупцям компакт пропонується і з дизельним мотором 1.8 Skyactiv-D, який опційно комплектується системою рекуперації енергії гальмування для покращення паливної ефективності. Європейським покупцям така система “м’якого гібрида” доступна для версій з механічною коробкою передач.

Зовні хетчбек Mazda2 2020 модельного року перекроїли в форматі Kodo (фірмова мова дизайну сучасних Mazda), оновивши решітку радіатора, фари й бампери. Всередині оновлений суперміні має свіже оздоблення для приладової панелі, дверей та сидінь.

Фото: Mazda2 2020 / Mazda

Базова комплектація Mazda2 2020 зі 120-сильним мотором і механікою оснащується задніми парктроніками, 15-дюймовими литими дисками, світлодіодними фарами, клімат- і круїз-контролем. У Європі модель доступна ще в чотирьох виконаннях з широким списком включених і додаткових опцій.

А ще Mazda представила версію хетчбека з м'яким гібридом, для тих комплектацій, які оснащені шестиступінчастою механічною коробкою передач. Ціни в Британії стартують з 15 795 фунтів або 17 570 євро.

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