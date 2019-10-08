Італьйська мануфактура випустить 1949 хетчбеків, присвячених заснуванню компанії Карло Абартом.

Fiat та Abarth пов’язані довгою спільною історією. Компанія, заснована Карло Абартом, вже у 1970-х роках стала частиною групи “Фіат”, перетворившись на спортивний підрозділ італійського гіганта, однак залишила за собою певну незалежність. Ювілейний Fiat 695 Abarth – яскраве тому свідчення.

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Кількість ювілейних 695 Abarth співпадає з роком заснування компанії з виробництва автомоібілів Abarth&C в місті Турин – 1949. Найцікавіша деталь лютого крихітки – спойлер зі змінним кутом атаки. “Spoiler ad Assetto Variabile” має 12 фіксованих позицій крила, від 0 градусів до 60 градусів. В розгорнутому положенні регульований спойлер забезпечує 42 кіло притискної сили при швидкості у 200 км/год.

Випробування проводилися в італійському вітроенергетичному тунелі, що забезпечує функціональність антикрила. На ньому також написано “ABARTH”, що, звичайно, робить його ще крутішим.

Фото: Fiat 695 Abarth 70 Anniversario / Fiat

Цікаво, що зовнішній вигляд жодним чином не вплинув на потужність 695 Abarth (продуктивнішої версії Fiat 500) – 1,4-літровий турбомотор продукує 180 кінських сил. Він забезпечує хетчу прискорення до сотні 6,7 секунди і максимальну швидкість 225 км/год.

Fiat 695 Abarth 70 має особливе забарвлення кузову з контрастними елементами і графікою на даху – такими будуть усі ювілейні автомобілі. Модель також виділяється голосистою вихлопною системою Record Monza та 17-дюймовими легкосплавними колесами з потужними червоними гальмами Brembo за ними. Плюс ювілейні шильдики та графіка Abarth Scorpion. Передні крісла всередині компакта замінені на Sabelt Tricolor – чорного кольору, але з італійським триколором на підголівниках.

Вартість моделі поки не оголошена. В Україні “гарячий Fiat 500” доступний у виконанні Fiat 595 Abarth Elaborabile за ціною від 488 тисяч гривень.

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