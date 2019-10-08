Итальянская мануфактура выпустит 1949 хэтчбеков, посвященных основанию компании Карло Абартом.

Fiat и Abarth связаны долгой общей историей. Компания, основанная Карло Абартом, уже в 1970-х годах стала частью группы “Фиат”, превратившись в спортивное подразделение итальянского гиганта, однако оставила за собой определенную независимость. Юбилейный Fiat 695 Abarth – яркое тому свидетельство.

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Количество юбилейных 695 Abarth совпадает с годом основания компании по производству автомобилей Abarth&C в городе Турин – 1949. Самая интересная деталь февраля крохи – спойлер с изменяемым углом атаки. “Spoiler ad Assetto Variabile” имеет 12 фиксированных позиций крыла, от 0 градусов до 60 градусов. В развернутом положении регулируемый спойлер обеспечивает 42 кило прижимной силы при скорости в 200 км/час.

Испытания проводились в итальянском энергетическом тоннеле, что обеспечивает функциональность антикрыла. На нем также написано “ABARTH”, что, конечно, делает его еще круче.

Фото: Fiat 695 Abarth 70 Anniversario / Fiat

Интересно, что внешний вид никоим образом не повлиял на мощность 695 Abarth (производительной версии Fiat 500) – 1,4-литровый турбомотор производит 180 лошадиных сил. Он обеспечивает хэчу ускорение до сотни 6,7 секунды и максимальную скорость 225 км/час.

Fiat 695 Abarth 70 имеет особую окраску кузова с контрастными элементами и графикой на крыше – такими будут все юбилейные автомобили. Модель также выделяется голосистой выхлопной системой Record Monza и 17-дюймовыми легкосплавными колесами с мощными красными тормозами Brembo за ними. Плюс юбилейные шильдики и графика Abarth Scorpion. Передние кресла внутри компакта заменены на Sabelt Tricolor – черного цвета, но с итальянским триколором на подголовниках.

Стоимость модели пока не объявлена. В Украине “горячий " Fiat 500” доступен в исполнении Fiat 595 Abarth Elaborabile по цене от 488 тысяч гривен.

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