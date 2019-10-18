Аутентичный и эффектный дизайн, технологичная силовая установка и премиальная отделка заставляют переосмыслить понятие "китайский автомобиль". Хотя он мог бы быть и электрическим.

Автопроизводители в последнее время взяли моду с минимальными изменениями воплощать концепты в серийных автомобилях и это хорошо. По крайней мере, в случае потрясающей новинки Geely.

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Откровенно говоря, отдельные черты других автомобилей в “Айкон” можно найти. Формы кузова напоминают о Land Rover и Rivian, оформление головной оптики – про кроссоверы Hyundai-Kia, но это не копирование и даже не подражание – после двух десятилетий поисков, дизайнеры Geely нашли или обрели собственный стиль и заговорили собственным языком, создав “Икону”. Чего стоят одни фонари в форме знака бесконечности.

Конвейерное воплощение модели от концепта отличают традиционные внешние зеркала вместо камер, немного проще оптика и более консервативные колесные диски.

Интерьер продолжает тему прямоугольников со скругленными углами. Лаконичная центральная панель с парой мониторов по 10,25 дюйма каждый, массивный двухэтажный центральный тоннель с “мини-багажниками” для мелочей, амбиентная подсветка, все красивое и аккуратное.

Icon оснащается 177-сильным трехцилиндровым турбомотором объемом 1,5 литра, вместе с которым работает 7-ступенчатый робот. Привод – исключительно передний. Моторную гамму со временем планируют расширить, поэтому не исключено появление гибрида, а возможно и стопроцентно электрического кроссовера.

Фото: новый кроссовер Geely Icon / Geely

Первым временем кроссовер будет доступен только покупателям в Китае, однако китайский концерн не отрицает возможности появления Icon на рынках других стран.

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