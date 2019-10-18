Автентичний і ефектний дизайн, технологічна силова установка та преміальне оздоблення змушують переосмислити поняття "китайський автомобіль". Хоча він міг би бути й електричним.

Автовиробники останнім часом узяли моду з мінімальними змінами втілювати концепти в серійних автомобілях і це добре. Принаймні у випадку приголомшливої новинки Geely.

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Відверто кажучи, окремі риси інших автомобілів у “Айкон” можна знайти. Форми кузову нагадують про Land Rover та Rivian, оформлення головної оптики – про кросовери Hyundai-Kia, але це не копіювання і навіть не наслідування – після двох десятиліть пошуків, дизайнери Geely знайшли чи здобули власний стиль і заговорили власною мовою, створивши “Ікону”. Чого варті одні ліхтарі у формі знаку нескінченності.

Конвеєрне втілення моделі від концепта відрізняють традиційні зовнішні дзеркала замість камер, трохи простіша оптика та більш консервативні колісні диски.

Інтер'єр продовжує тему прямокутників зі скругленими кутами. Лаконічна центральна панель з парою моніторів по 10,25 дюйма кожен, масивний двоповерховий центральний тунель з “міні-багажниками” для дрібниць, амбієнтне підсвічування, усе виглядає гармонійно й акуратно.

Icon оснащується 177-сильним трициліндровим турбомотором об'ємом 1,5 літри, разом з яким працює 7-ступінчастий робот. Привід – виключно передній. Моторну гаму з часом планують розширити, тож не виключена поява гібріда, а можливо і стовідсотково електричного кросовера.

Фото: новий кросовер Geely Icon / Geely

Першим часом кросовер буде доступний лише покупцям у Піднебесній, однак китайський концерн не заперечує можливості появи Icon на ринках інших країн.

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