Прем'єра стала повною несподіванкою, хоча на батарейний кросовер чекали вже давно.

Компанія Volvo представила повністю електричну версію компактного кросовера XC40 під назвою Recharge. Ідеологічним суперником новинки повинен стати молодший паркетник Tesla Model Y.

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Новинку творці називають першим електромобілем в модельному ряду марки. Потужність Volvo XC40 Recharge надходить від двох моторів, розташованих на передній і задній осях та блоку акумуляторів на 78 кіловат-годин в підлозі. Сукупна віддача двох едектричних двигунів становить 408 к.с., а запас ходу на одному заряді – до 400 км. Батарея кросовера може заряджатись за 40 хвилин на 80% від трифазної станції.

Фото: електричний кросовер Volvo XC40 Recharge / Volvo

Палітру кольорів XC40 поповнив новий відтінок під назвою Sage Green.

Фото: базові кольори Volvo XC40 Recharge / Volvo

Електрична версія кросовера практично не відрізняється від XC40 з ДВЗ чи гібрида. Упізнати 100% батарейну модель можна за глухою решіткою радіатора та відсутності патрубків вихлопної системи в задньому бампері. Також автомобіль має приємну особливість: замість двигуна під капотом у нього з’явився багажник ємністю 30 літрів.

Непомітні зміни і всередині XC40. Вони зосереджені в новій мультимедійній системі Volvo на базі Android, яка має підтримку Google Assistant, Google Maps, та Google Play Store. І оновлюється “повітряним шляхом”.

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