Поки що – лише для своїх корпоративних клієнтів.

Компанія Volvo Trucks передала свої перші повністю електричні вантажівки двом корпоративним клієнтам – сміттєвоз для компанії зі збору та утилізації сміття Renova та вантажівки для логістичної компанії DB Schenker.

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Випускатись електрчині вантажівки Volvo FL Electric і Volvo FE Electric для європейського ринку будуть невеликими партіями, починаючи з другої половини 2019 року.

Фото: Volvo FL Electric та Volvo FE Electric / Volvo Trucks

Обидві моделі можуть використовуватись для найрізноманітніших сфер діяльності в міських умовах. Volvo FL Electric має повну масу 16 тонн, а Volvo FE Electric – у 27 тонн.

FL оснащується електродвигуном потужністю у 130 кВт (пікова – 185 кВт, це 176 та 251 к.с., відповідно) і тяговим акумулятором євмністю від 100 до 300 кВт*год, що забезпечують автономний пробіг до 300 км.



Volvo FE отримала пару електромоторів загальною потужністю у 260 кВт (пікова – 370 кВт або 353 та 503 к.с., відповідно) та блок батарей на 200-300 кВт*год, котрий важчій машині дозволяє проїхати на одному заряді до 200 км.

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