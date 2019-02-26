Пока что – только для своих корпоративных клиентов.

Компания Volvo Trucks передала свои первые полностью электрические грузовики двум корпоративным клиентам – мусоровоз для компании по сбору и утилизации мусора Renova и грузовики для логистической компании DB Schenker.

Также интересно: Seat покажет в Женеве испанскую версию электрокара Volkswagen ID Hatch

Выпускаться электрические грузовики Volvo FL Electric и Volvo FE Electric для европейского рынка будут небольшими партиями, начиная со второй половины 2019 года.

Фото: Volvo FL Electric и Volvo FE Electric / Volvo Trucks

Обе модели могут использоваться для самых разнообразных сфер деятельности в городских условиях. Volvo FL Electric имеет полную массу 16 тонн, а Volvo FE Electric – 27 тонн.

FL оснащается электродвигателем мощностью в 130 кВт (пиковая – 185 кВт, это 176 и 251 л.с. соответственно) и тяговым аккумулятором емкостью от 100 до 300 кВт*ч, обеспечивающими автономный пробег до 300 км.

Volvo FE получила пару электромоторов общей мощностью в 260 кВт (пиковая – 370 кВт или 353 и 503 л.с. соответственно) и блок батарей на 200-300 кВт*ч, который более тяжелой машине позволяет проехать на одном заряде до 200 км.

Также интересно: Столичные власти хотят установить 30 многоэтажных механизированных паркингов