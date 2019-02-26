Это будет первый электромобиль марки и первая модель вне VW, которая получит фирменную платформу МЭВ.

На Женевском автосалоне компания Seat представит свой первый электрический хэтчбек, созданный на новейшей платформе MЭB, которую впоследствии будет использовать также Skoda, а возможно, и другие массовые бренды Volkswagen Group.

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Вслед за электрокарами Volkswagen ID (хэтчбек, кроссовер, минивэн), модульная платформа, которую они используют, распространится на другие марки, и Seat станет первой из них. Далее в очереди – Skoda, которая выступит в Женеве со своим кросс-купе Skoda Vision iV.

Audi и Porsche пока довольствуются отдельным шасси J1, однако не исключено, что и они для некоторых своих моделей выберут платформу МЭВ.

Пока что безымянный концепт будет “высоким хэтчбеком”. На основе тизеров и шпионских фото, были созданы несколько авторских рендеров будущего электрокара. При этом издание Аutoexpress сообщает, что автомобиль может получить название Born.

Фото: авторский рендер электрокара Seat / Аutoexpres

Шеф-дизайнер Seat Алехандро Мезонеро отметил, что машина будет выше VW ID Hatch, но ниже концептуального кроссовера Skoda. При этом, по его словам, электрический концепт будет представлять собой примерно 97% серийной версии машины. Мезонеро также добавил, что после того, как Skoda поставит на конвейер серийную итерацию Vision iV – свой кроссовер представит и Seat.

О технической стороне концепта информации нет, однако силовые агрегаты, скорее всего, будут подобны тем, что используют VW и Skoda, а значит запас хода на одной зарядке должен составлять около 500 км.

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