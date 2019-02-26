Це буде перший електромобіль марки і перша модель поза межами VW, що отримає фірмову платформу MEB.

На Женевському автосалоні компанія Seat представить свій перший електричний хетчбек, створений на новітній платформі MEB, котру згодом використовуватиме також Skoda, а можливо, й інші масові бренди Volkswagen Group.

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Слідом за електрокарами Volkswagen ID (хетчбек, кросовер, мінівен), модульна платформа, яку вони використовують, пошириться на інші марки, і Seat стане першою з них. Далі у черзі – Skoda, котра виступить у Женеві зі своїм крос-купе Skoda Vision iV.

Audi й Porsche поки що задовольняються окремим шасі J1, однак не виключено, що й вони для деяких своїх моделей оберуть платфору МЕВ.

Поки що безіменний концепт буде “високим хетчбеком”. На основі тізерів та шпигунських фото, було створено кілька авторських рендерів майбутнього електрокара. При цьому видання Аutoexpress повідомляє, що автомобіль може отримати назву Born.

Фото: авторський рендер електрокара Seat / Аutoexpres

Шеф-дизайнер Seat Алехандро Мезонеро зазначив, що машина буде вищою за VW ID Hatch, але нижчою за концептуальний кросовер Skoda. При цьому, за його словами, електричний концепт являтиме собою приблизно 97% серійної версії машини. Мезонеро також додав, що після того, як Skoda поставить на конвеєр серійну ітерацію Vision iV – свій кросовер представить і Seat.

Про технічний бік концепта інформації немає, однак силові агрегати, скоріш за все, будуть подібними до тих, що використовують VW і Skoda, а значить запас ходу на одному заряді має складати близько 500 км.

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