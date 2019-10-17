Премьера стала полной неожиданностью.

Компания Volvo представила полностью электрическую версию компактного кроссовера XC40 под названием Recharge. Идеологическим соперником новинки должен стать младший паркетник Tesla Model Y.

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Новинку создатели называют первым электромобилем в модельном ряду марки. Мощность Volvo XC40 Recharge поступает от двух моторов, расположенных на передней и задней осях и блока аккумуляторов на 78 киловатт-часов в полу. Совокупная отдача двух едектричних двигателей составляет 408 л.с., а запас хода на одном заряде – до 400 км. Батарея кроссовера может заряжаться за 40 минут на 80% от трехфазной станции.

Фото: электрический кроссовер Volvo XC40 Recharge / Volvo

Палитру цветов XC40 пополнил новый оттенок под названием Sage Green.

Фото: базовые цветаVolvo XC40 Recharge / Volvo

Электрическая версия кроссовера практически не отличается от XC40 с ДВС или гибрида. Узнать 100% батарейную модель можно по глухой решетке радиатора и отсутствию патрубков выхлопной системы в заднем бампере. Также автомобиль имеет приятную особенность: вместо двигателя под капотом у него появился багажник емкостью 30 литров.

Незаметны изменения и внутри XC40. Они сосредоточены в новой мультимедийной системе Volvo на базе Android, которая имеет поддержку Google Assistant, Google Maps, и Google Play Store. И обновляется "по воздуху".

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