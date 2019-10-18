Мінівен Hyundai iMax з зарядом від підрозділу N – абсолютно нетипова річ для їзди боком.

Спортивний підрозділ Hyundai N вже неодноразово доводив свою боєздатність, та цього разу для створення спорткара спеціалісти обрали несподівану машину з модельного ряду виробника. Зі спортом сімейний мінівен єднає лише одне – задній привід. Саме від цього відштовхувались творці проекту iMax N Drift Bus.

Дивіться також: Toyota випустить три крихітних електрокари, тісніших за перший Smart

Фото: Hyundai iMax N Drift Bus / Hyundai

Hyundai i30 N та Veloster N – гарні та потужні автомобілі, однак їм бракує родзинки, яка є в iMax N Drift Bus. Відомий в Україні під назвою H-1 (Grand Starex та i800 на інших ринках), цей супер-фургон оснащений 3,5-літровим твін-турбо V6, замість оригінального 2,5-літрового дизеля. Продуктивність нового агрегата становить 402 кінські сили і 555 ньютон-метрів. Уся потужність надходить на задню вісь машини через восьмишвидкісну автоматичну коробку передач та диференціал.



Унікальний фургон також забезпечили відповідним його новому призначенню аеродинамічним обвісом, гучним вихлопом, потужними гальмами та легкими 19-дюймовими дисками зі спортивними шинами на них. Звичайно ж, мінівен пофарбували у фірмовий блакитний N-колір з червоними акцентами на деталях.

Також цікаво: Це відео – остаточна відповідь на питання котрий електрокар швидший на 402 метрах: Porsche Taycan Turbo S чи Tesla Model S P100D