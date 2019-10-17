Один з цих ультра-компактів має з'явитись на ринку вже наступного року.

На автошоу в Токіо японський автовиробник презентує цілу лінійку персонального електротранспорту, створеного у рамках програми “Мобільність для всіх”.

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Жоден з транспортних засобів, підготованих Toyota для показу на домашньому автошоу не має власної назви. Принаймні, поки що виробник не розкриває її. Серія електричних засобів пересування об’єднана однією ідеєю: полегшити людям переміщення в повсякденному житті, причому як на вулицях, так і в приміщеннях.

Ultra-compact BEV

Автомобіль, котрий Toyota збирається випустити на ринок “взимку 2020 року”, позначений як Ultra-compact BEV (battery electric vehicle). Прес-реліз не уточнює, чи буде це початок, чи останній місяць наступного року.



Ultra-compact BEV – це двомісний сітікар з заявленим запасом ходу рівно у 100 км і максимальною швидкістю у 60 км/год. Час зарядки від 220-вольтової мережі –близько 5 годин. Тихохідний автомобільчик адресований починаючим водіям та людям літнього віку. Його габарити дозволяють маневрувати і паркуватись у найтісніших провулках. Довжина електрокара становить 2490 мм, ширина – усього 1290 мм, а висота – 1550 мм.

Ultra-compact BEV Concept Model for business



Цей прототип Toyota створений для використання на території аеропортів, лікарень, студмістечок, наукових центрів тощо. Він обладнаний системою безпілотного керування, здатен виконувати поїздки на короткі дистанції і самостійно повертатись для зарядки на док-станцію. При цьому в одномісному транспортнику пердбачені три режими подорожей: туристичний, робочий та релаксовий. Габарити та характеристики моделі ідентичні звичайному Ultra-compact BEV.

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Toyota i-ROAD

Третій автомобіль – триколісний і має габарити мотоцикла. Фактично, він і є мотоциклом з закритим кузовом. Пасажиромісткість i-ROAD можна описати, як 1+1. При довжині у 2345 мм він має лише 870 мм ширини, а заввишки сягає 1455 мм. Максимальна швидкість апарата – 60 км/год, запас ходу на одному заряді – 50 км.

Електричний мікротранспорт для пішохідних зон



Знову три концепти, один з яких з’явиться на ринку взимку 2020-го. Для них також поки не вигадали, чи не розкривають назви, позначаючи як Walking Area BEV Standing Type, Walking Area BEV Seated Type та Walking Area BEV Wheelchair-linked Type – електротранспорт для пішохідних зон стоячого типу, сидячого та причіпного типу для інвалідного візка. Електросамокат (стоячого типу) Toyota виведе на ринок у 2020 році.

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