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46-й Автосалон в Токіо відкриється 23 жовтня. Ймовірно, до того часу ми отримаємо ще щось цікаве від Lexus. А поки що – перший тізер, що демонструє вмикання передньої оптики.

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Прес-реліз люксового підрозділу Toyota має такий же лаконічний виклад. Наведемо його повністю:

Майбутнє електрифіковане



Токіо, Японія, 10 жовтня 2019 року.



Lexus презентує свою концепцію BEV на 46-му автосалоні в Токіо, що проходитиме з 23 жовтня по 4 листопада 2019 року.



Використовуючи постійний прогрес у таких технологіях, як електрифікація та автономне водіння, електрифікована концепція пропонує погляд на майбутнє Lexus, орієнтоване на споживачів, які однаково цінують драйверські якості та розкіш в автомобілях.



Ми знаємо трохи більше. За чутками, на відео – наближений до серійної версії прототип, заснований на концепті LF-SA 2015 року. Це означає, що у Lexus з’явиться конкурент для електричних MINI та smart EQ.

Фото: концепт Lexus LF-SA / Motor1

Марки Toyota та Lexus за виробничими планами до середини наступного десятиліття повинні мати у своїх лінійках 10 електричних автомобілів. Не виключено, що на автосалоні у Токіо буде представлена передсерійна версія одного з них.

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