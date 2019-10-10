На тестових зразках хетчбека, вже не раз упійманих в кадр шпигунами, дверцята мали звичний вигляд.

Свіжа порція тізерних зображень від Volkswagen в цілому підтверджує те, що демонстрували шпигунські зображення. Та куди ж поділись ручки?

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Восьме покоління суперпопулярного хетчбека Golf справить світовий дебют 24 жовтня, а продажі в Європі розпочнуться ще до кінця нинішнього року. Від першого анонсу Golf Mk 8 до цього часу було отримано чимало інформації про новинку, включаючи і якісні шпигунські фото, але виробник продовжує дражнити нас тізерами.



“Динамічнішй, ніж будь-коли раніше”, – говорять про Golf 2020 його творці. А зміну образів дозволяють прослідкувати на скетчах.



В останнього “Гольф” будуть впізнавані риси попередників, а інтер’єр навіть збереже деякі лінії в архітектурі, ставши при цьому лаконічним, завдяки переходу з фізичних кнопок на управління через сенсорний екран. Також помітний легкий напівоберт центральної частини передньої панелі до водія.

За попередньою інформацією Volkswagen Golf дебютує в п’ятидверному кузові хетчек, слідом за яким буде представлений універсал. Тридверні версії моделі випускати не планують. У 2020 році Volkswagen обіцяє представити гарячі версії нової моделі – Golf R та Golf GTI.

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