Нетверезих водіїв автомобілів, в той же час, затримали значно менше.

Цього літа німецька влада прийняла закон, який прирівнює електроскутери до транспортних засобів. Відповідно, водії такого транспорту мають виконувати ті ж правила, що й власники автомобілів чи мотоциклів. І нести таку ж відповідальність у разі їх порушення.

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Головний пивний фестиваль світу Октоберфест – чудова нагода для масового відлову порушників німецькою поліцією. Цього року фестиваль, що тривав 16 днів, відвідало більше шести мільйонів гостей. Цьогорічний “улов” відзначився величезною кількістю арештів водіїв електричних двоколісників, які ще не усвідомили, що ПДД розповсюджується і на них.

Протягом двох з половиною тижнів фестивалю поліцейські заарештували 414 водіїв, що хильнули через край і взялись за кермо. У 254 з них копи відібрали водійські посвідчення. А для автомобілістів статистика виявилась трохи м’якшою: 360 арештів і 215 позбавлень прав.

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