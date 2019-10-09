Нетрезвых водителей автомобилей, в то же время, задержали значительно меньше.

Этим летом немецкие власти приняли закон, который приравнивает электроскутеры к транспортным средствам. Соответственно, водители такого транспорта должны выполнять те же правила, что и владельцы автомобилей или мотоциклов. И нести такую же ответственность в случае их нарушения.

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Главный пивной фестиваль мира Октоберфест – отличный повод для массового отлова нарушителей немецкой полицией. В этом году фестиваль, который длился 16 дней, посетили более шести миллионов гостей. Нынешний “улов” отметился огромным количеством арестов водителей электрических двухколесников, которые еще не осознали, что ПДД распространяется и на них.

В течение двух с половиной недель фестиваля полицейские арестовали 414 водителей, которые выпили через край и взялись за руль. У 254 из них копы отобрали водительские удостоверения. А автомобилистов статистика оказалась немного мягче: 360 арестов и 215 лишений прав.

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