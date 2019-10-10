На тестовых образцах хэтчбека, уже не раз пойманных в кадр шпионами, двери имели привычный вид.

Свежая порция тизерных изображений от Volkswagen в целом подтверждает то, что демонстрировали шпионские изображения. И куда же делись ручки?

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Восьмое поколение суперпопулярного хэтчбека Golf произведет мировой дебют 24 октября, а продажи в Европе начнутся еще до конца нынешнего года. От первого анонса Golf Mk 8 до сих пор было получено немало информации о новинке, включая и качественные шпионские фото, но производитель продолжает дразнить нас тизерами.



"Динамичнее, чем когда-либо прежде", – говорят о Golf 2020 его создатели. А смену образов позволяют проследить на скетчах.



У последнего “Гольф” будут узнаваемые черты предшественников, а интерьер даже сохранит некоторые линии в архитектуре, став при этом лаконичным, благодаря переходу из физических кнопок на управление через сенсорный экран. Также заметен легкий полуоборот центральной части передней панели к водителю.

По предварительной информации Volkswagen Golf дебютирует в пятидверном кузове хетчек, вслед за которым будет представлен универсал. Трехдверные версии модели выпускать не планируют. В 2020 году Volkswagen обещает представить горячие версии новой модели – Golf R и Golf GTI.

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