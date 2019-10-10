Он не только оригинальный, но и с тюнингом от Koenig.

В Киеве на продажу выставлен легендарный суперкар Lamborghini Diablo 1992 года выпуска, оцененный в 135 тысяч евро или 3,7 миллиона гривен.

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Портал ТопЖир сообщает, что до 2014 года этот суперкар Lamborghini жил в Донецке. После начала боевых действий его перевезли в Одессу, а затем он оказался в Киеве в полуразобранном состоянии. Теперь автомобиль снова привели в порядок и рассчитывают продать за кругленькую сумму.

Стоимость суперкара достаточно высокая даже для Diablo и даже в Украине, однако есть два фактора, которые имеют высокое влияние на цену. Во-первых – редкость самого автомобиля на наших просторах. Во-вторых – этот красный Lamborghini Diablo в свое время получил тюнинг от немецкого ателье Koenig, что придает ему еще большую уникальность.

Фото: Lamborghini Diablo продается в Украине / AutoRia

Выставленный на продажу Lamborghini Diablo оснащен 5,7-литровым V12 мощностью 492 л. с. Максимальная скорость составляет 325 км/ч, а ускорение от 0 до 100 км/ч занимает 4,1 с.

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