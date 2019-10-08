Дело происходило в первом шикане итальянского трека Monza.

Пилоту Porsche очень не повезло оказаться в анекдотической ситуации в роли владельца “Запорожца” – своим спорткаром за 310 тысяч долларов он протаранил гиперкар Pagani стоимостью в 2,6 миллиона долларов.

Также интересно: Хотели попробовать себя за рулем раллийного болида? Сначала поучитесь, как это делается с этим видео от Top Gear

Трасса “Монца”, на которой проходит один из этапов Формула 1, славится своей сложностью. Даже профессиональные пилоты не застрахованы здесь от ошибок, не говоря уже о любителях, катающихся на автодроме в трек-дни.

Pagani заходил в первый поворот трассы, когда ему в бок прилетел Porsche. Судя по кадрам, виновник аварии входил в поворот на слишком высокой скорости. От удара оба автомобиля вылетели за пределы трассы, а в Pagani открылись дверцы. Водители автомобилей не пострадали, но машинам потребуется серьезный ремонт.

Porsche 911 GT2 RS оснащен 3,8-литровым шестицилиндровым турбомотором мощностью в 700 л.с. Спорткар развивает максимальную скорость свыше 340 км/ч, а до первой сотни разгоняется за 2,8 секунды. В Германии такой автомобиль обойдется минимум в 282 тысячи евро ($310 тыс).

Pagani Huayra BC комплектуется 6-литровым твин-турбо V12 от AMG, мощностью в 750 л.с. Машин с индексом BC итальянская мануфактура выпустила лишь 20, базовая стоимость каждого из них составляла 2,4 миллиона евро – $ 2,6 млн.

Также интересно: Porsche показала "кино" о рождении электрокаров Taycan