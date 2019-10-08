Справа відбувалась у першому шикані італійського треку Monza.

Пілоту Porsche дуже не пощастило опинитись в анекдотичній ситуації в ролі власника “Запорожця” – своїм спорткаром за 310 тисяч доларів він протаранив гіперкар Pagani вартістю у 2,6 мільйони доларів.

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Траса “Монца”, на якій проходить один з етапів Формула 1, славиться своєю складністю. Навіть професійні пілоти припускаються тут помилок, не кажучи вже про аматорів, що катаються на автодромі в трек-дні.

Pagani заходив в перший поворот траси, коли йому в бік прилетів Porsche. Судячи з кадрів, винуватець аварії входив в поворот на занадто високій швидкості. Від удару обидва автомобілі вилетіли за межі траси, а у Pagani відкрились дверцята. Водії автомобілів не постраждали, проте машинам знадобиться серйозний ремонт.



Porsche 911 GT2 RS оснащений 3,8-літровим шестициліндровим турбомотором потужністю в 700 к.с. Спорткар розвиває максимальну швидкість понад 340 км/год, а до першої сотні розганяється за 2,8 секунди. У Німеччині такий автомобіль обійдеться мінімум в 282 тисячі євро ($310 тис.).

Pagani Huayra BC комплектується 6-літровим твін-турбо V12 від AMG, потужністю у 750 к.с. Машин з індексом BC італійська мануфактура випустила лише 20, базова вартість кожного з них складала 2,4 мільйони євро – $2,6 млн.

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