24 километра на его одометре приравниваются к нулю.

Блогер Roma Urraco, который занимается поиском раритетов, рассказал о своей последней находке – мопеде “Карпаты 2”, что простоял в гаражном кооперативе три десятка лет.

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Львовский мопед хорошо сохранился, для полной комплектации не хватает лишь стекла на передней фаре. Такие 50-кубовые мопеды выпускались с 1986 по 1997 годы.

“Итак, имеем "Карпаты-2" 1989 года выпуска, который почти 30 лет простоял под завалами разного барахла и совсем не эксплуатировался. Весь его пробег в 24 километра – это фактически перегон от магазина "Спорттовары" к месту "спячки", – рассказывает о находке блогер.

Фото: мопед “Карпаты 2” без пробега найден в киевском гараже / Roma-Urraco

Мопеды “Карпаты” второго поколения оснащались V-образным 50-кубовым одноцилиндровым двухтактным бензиновым двигателем мощностью в две лошадиные силы. Коробка передач двухступенчатая, скорости на ранних версиях переключались на руле, на более поздних моделях появился ножной привод переключения передач. Максимальная скорость, которую развивал мопед составляла 55 км/час.

Второе поколение “Карпат” – последняя серийная модель Львовского мотозавода. На пике производства предприятие выпускало до 300 тысяч мопедов ежегодно, однако в конце 1980-х с конвейера сходило в 2-2,5 раза меньше, а к концу жизненного цикла – и того меньше. До распада СССР “Карпаты 2” стоил около 250-260 советских рублей.

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