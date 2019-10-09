24 кілометри на його одометрі прирівнюються до нуля.

Блогер Roma Urraco, який займається пошуком раритетів, розповів про свою останню знахідку – мопед “Карпати 2”, який простояв в гаражному кооперативі три десятки років.

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Львівський мопед добре зберігся, для повної комплектності йому не вистачає лиш скла на передній фарі. Такі 50-кубові мопеди випускались з 1986 по 1997 роки.

“Отже, маємо "Карпати-2" 1989 року випуску, який майже 30 років простояв під завалами різного барахла і зовсім не експлуатувався. Весь його пробіг в 24 кілометри – це фактично перегін від магазину "Спорттовари" до місця "сплячки", – розповідає про знахідку блогер.

Фото: мопед “Карпати 2” без пробігу знайдений в київському гаражі / Roma-Urraco

Мопеди “Карпати” другого покоління оснащувались V-подібним 50-кубовим одноциліндровим двотактним бензиновим двигуном потужністю в дві кінські сили. Коробка передач двоступенева, швидкості на ранніх версіях перемикались на кермі, на більш пізніх моделях з'явився ножний привід перемикання передач. Максимальна швидкість, яку розвивав мопед становила 55 км/год.



Друге покоління “Карпат” – остання серійна модель Львівського мотозаводу. На піку виробництва підприємство випускало до 300 тисяч мопедів щорічно, однак в кінці 1980-х з конвеєра сходило в 2-2,5 рази менше, а до кінця життєвого циклу – і того менше. До розпаду СРСР “Карпати 2” коштував близько 250-260 радянських карбованців.

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