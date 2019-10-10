Він не лише оригінальний, а ще й з тюнінгом від Koenig

У Києві на продаж виставлено легендарний суперкар Lamborghini Diablo 1992 року випуску, оцінений у 135 тисяч євро або 3,7 мільйони гривень.

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Портал ТопЖир повідомляє, що до 2014 року цей суперкар Lamborghini мешкав в Донецьку. Після початку бойових дій його перевезли до Одеси, а потім він опинився в Києві в напіврозібраному стані. Тепер автомобіль знову привели до ладу і розраховують продати за кругленьку суму.

Вартість суперкара, досить висока навіть для Diablo і навіть в Україні, однак є два фактори, які мають високий вплив на ціну. По-перше – рідкість самого автомобіля на наших просторах. По-друге – цей червоний Lamborghini Diablo свого часу отримав тюнінг від німецького ательє Koenig, що надає йому ще більшої унікальності.

Фото: Lamborghini Diablo продається в Україні / AutoRia

Виставлений на продаж Lamborghini Diablo оснащений 5,7-літровим V12 потужністю 492 к.с. Максимальна швидкість становить 325 км/год, а прискорення від 0 до 100 км/год займає 4,1 с.

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