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46-й Автосалон в Токио откроется 23 октября. Вероятно, к тому времени мы получим еще что-то интересное от Lexus. А пока – первый тизер, демонстрирующий включение передней оптики.

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Пресс-релиз люксового подразделения Toyota имеет такое же лаконичное изложение. Приведем его полностью:

Будущее электрифицировано



Токио, Япония, 10 октября 2019 года.



Lexus презентует свою концепцию BEV на 46-м автосалоне в Токио, который пройдет с 23 октября по 4 ноября 2019 года.



Используя постоянный прогресс в таких технологиях, как электрификация и автономное вождение, электрифицированная концепция предлагает взгляд на будущее Lexus, ориентированное на потребителей, которые одинаково ценят драйверские качества и роскошь в автомобилях.

Мы знаем немного больше. По слухам, на видео – приближенный к серийной версии прототип, основанный на концепте LF-SA 2015 года. Это означает, что у Lexus появится конкурент для электрических MINI и smart EQ.

Фото: концепт Lexus LF-SA / Motor1

Марки Toyota и Lexus по производственным планам до середины следующего десятилетия должны иметь в своих линейках 10 электрических автомобилей. Не исключено, что на автосалоне в Токио будет представлена предсерийная версия одного из них.

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