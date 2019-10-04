Компанію йому складуть ще кілька цікавих новинок.
Неординарний концепт відкритого купе-кросовера отримав назву Mi-Tech. Компактний двомісний кросовер раніше наважувалась випустити лише Suzuki – модель X-90 в кінці 1990-х змогла протриматись на конвеєві усього два роки. Mitsubishi про серійний випуск поки не згадує.
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Виробник поки що розкрив головні особливості концепта, не вдаючись у подробиці. Гібридна силова установка на основі газотурбінного двигуна, чотири компактні електромотори системи Quad Motor, по одному на кожне колесо, а також передова мультимедійна система з проекційним дисплеєм та елементами доповненої реальності. Крім того, концепт Mi-Tech забезпечили фірмовим комплексом активних систем безпеки Mi-Pilot, який моє функції автопілота.
Характеристики установки не названі, але виробник обіцяє “безпрецедентне задоволення від водіння і впевненість на будь-якому покритті”.
Ще однією прем'єрою Mitsubishi на Токійському автошоу стане K-Wagon Super Height. Концептуальний мінівен має продемонструвати можливості максимізації внутрішнього простору в сегменті крихітних кей-карів. За чутками, цей концепт має конвеєрні перспективи.
Концепти Mitsubishi на Tokyo Motor Show 2019:
|
Модель
|
No. на стенді
|
|
Прес-дні
|
Відкритий стенд
|
MI-TECH CONCEPT
|
1
|
1
|
Світова прем’єра (шоукар)
|
Super Height K-Wagon Concept
|
1
|
1
|
Світова прем’єра (шоукар)
|
MITSUBISHI ENGELBERG TOURER
|
1
|
1
|
Японська прем’єра (шоукар)
|
Outlander PHEV
|
2
|
2
|
|
Delica D:5
|
1
|
2
|
|
RVR
|
1
|
2
|
відомий також як ASX та Outlander Sport
|
Eclipse Cross
|
1
|
1
|
|
eK Wagon
|
|
1
|
|
eK Cross
|
1
|
2
|
|
Разом
|
9
|
13
|
Компанію парі нових концептів складуть кросовер Engelberg Tourer, вже бачений раніше і кілька моделей для місцевого ринку.
Також Mitsubishi продовжує розвивати ідею системи домашнього енергопостачання Dendo Drive House, яка інтегрує електромобілі в мережу приватного будинку.
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