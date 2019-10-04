Компанію йому складуть ще кілька цікавих новинок.

Неординарний концепт відкритого купе-кросовера отримав назву Mi-Tech. Компактний двомісний кросовер раніше наважувалась випустити лише Suzuki – модель X-90 в кінці 1990-х змогла протриматись на конвеєві усього два роки. Mitsubishi про серійний випуск поки не згадує.

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Виробник поки що розкрив головні особливості концепта, не вдаючись у подробиці. Гібридна силова установка на основі газотурбінного двигуна, чотири компактні електромотори системи Quad Motor, по одному на кожне колесо, а також передова мультимедійна система з проекційним дисплеєм та елементами доповненої реальності. Крім того, концепт Mi-Tech забезпечили фірмовим комплексом активних систем безпеки Mi-Pilot, який моє функції автопілота.

Характеристики установки не названі, але виробник обіцяє “безпрецедентне задоволення від водіння і впевненість на будь-якому покритті”.

Ще однією прем'єрою Mitsubishi на Токійському автошоу стане K-Wagon Super Height. Концептуальний мінівен має продемонструвати можливості максимізації внутрішнього простору в сегменті крихітних кей-карів. За чутками, цей концепт має конвеєрні перспективи.

Концепти Mitsubishi на Tokyo Motor Show 2019:



Модель No. на стенді

Значення моделі Прес-дні Відкритий стенд MI-TECH CONCEPT 1 1 Світова прем’єра (шоукар) Super Height K-Wagon Concept 1 1 Світова прем’єра (шоукар) MITSUBISHI ENGELBERG TOURER 1 1 Японська прем’єра (шоукар) Outlander PHEV 2 2 Delica D:5 1 2 RVR 1 2 відомий також як ASX та Outlander Sport Eclipse Cross 1 1 eK Wagon 1 eK Cross 1 2 Разом 9 13



Компанію парі нових концептів складуть кросовер Engelberg Tourer, вже бачений раніше і кілька моделей для місцевого ринку.



Також Mitsubishi продовжує розвивати ідею системи домашнього енергопостачання Dendo Drive House, яка інтегрує електромобілі в мережу приватного будинку.

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