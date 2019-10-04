Компанию ему составят еще несколько интересных новинок.

Неординарный концепт открытого купе-кроссовера получил название Mi-Tech. Компактный двухместный кроссовер ранее решалась выпустить только Suzuki – модель X-90 в конце 1990-х смогла продержаться на конвеере всего два года. Mitsubishi о серийном выпуске пока не вспоминает.

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Производитель пока что раскрыл главные особенности концепта, не вдаваясь в подробности. Гибридная силовая установка на основе газотурбинного двигателя, четыре компактные электромоторы системы Quad Motor, по одному на каждое колесо, а также передовая мультимедийная система с проекционным дисплеем и элементами дополненной реальности. Кроме того, концепт Mi-Tech обеспечили фирменным комплексом активных систем безопасности Mi-Pilot, который мое функции автопилота.

Характеристики установки не названы, но производитель обещает “беспрецедентное удовольствие от вождения и уверенность на любом покрытии”.

Еще одной премьерой Mitsubishi на Токийском автошоу станет K-Wagon Super Height. Концептуальный минивэн должен продемонстрировать возможности максимизации внутреннего пространства в сегменте крошечных кей-каров. По слухам, этот концепт имеет конвейерные перспективы.

Концепты Mitsubishi на Tokyo Motor Show 2019:



Модель No. на стенде Значение модели Пресс-дни Открытый стенд MI-TECH CONCEPT 1 1 Мировая премьера (шоукар) Super Height K-Wagon Concept 1 1 Мировая премьера (шоукар) MITSUBISHI ENGELBERG TOURER 1 1 Японская премьера (шоукар) Outlander PHEV 2 2 Delica D:5 1 2 RVR 1 2 известен также как ASX и Outlander Sport Eclipse Cross 1 1 eK Wagon 1 eK Cross 1 2 Вместе 9 13

Компанию паре новых концептов составят кроссовер Энгельберг Tourer, уже виденный ранее и несколько моделей для местного рынка.

Также Mitsubishi продолжает развивать идею системы домашнего энергоснабжения Dendo Drive House, которая интегрирует электромобили в сеть частного дома.

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