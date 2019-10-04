Компанию ему составят еще несколько интересных новинок.
Неординарный концепт открытого купе-кроссовера получил название Mi-Tech. Компактный двухместный кроссовер ранее решалась выпустить только Suzuki – модель X-90 в конце 1990-х смогла продержаться на конвеере всего два года. Mitsubishi о серийном выпуске пока не вспоминает.
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Производитель пока что раскрыл главные особенности концепта, не вдаваясь в подробности. Гибридная силовая установка на основе газотурбинного двигателя, четыре компактные электромоторы системы Quad Motor, по одному на каждое колесо, а также передовая мультимедийная система с проекционным дисплеем и элементами дополненной реальности. Кроме того, концепт Mi-Tech обеспечили фирменным комплексом активных систем безопасности Mi-Pilot, который мое функции автопилота.
Характеристики установки не названы, но производитель обещает “беспрецедентное удовольствие от вождения и уверенность на любом покрытии”.
Еще одной премьерой Mitsubishi на Токийском автошоу станет K-Wagon Super Height. Концептуальный минивэн должен продемонстрировать возможности максимизации внутреннего пространства в сегменте крошечных кей-каров. По слухам, этот концепт имеет конвейерные перспективы.
Концепты Mitsubishi на Tokyo Motor Show 2019:
|
Модель
|
No. на стенде
|
Значение модели
|
Пресс-дни
|
Открытый стенд
|
MI-TECH CONCEPT
|
1
|
1
|
Мировая премьера (шоукар)
|
Super Height K-Wagon Concept
|
1
|
1
|
Мировая премьера (шоукар)
|
MITSUBISHI ENGELBERG TOURER
|
1
|
1
|
Японская премьера (шоукар)
|
Outlander PHEV
|
2
|
2
|
|
Delica D:5
|
1
|
2
|
|
RVR
|
1
|
2
|
известен также как ASX и Outlander Sport
|
Eclipse Cross
|
1
|
1
|
|
eK Wagon
|
|
1
|
|
eK Cross
|
1
|
2
|
|
Вместе
|
9
|
13
|
Компанию паре новых концептов составят кроссовер Энгельберг Tourer, уже виденный ранее и несколько моделей для местного рынка.
Также Mitsubishi продолжает развивать идею системы домашнего энергоснабжения Dendo Drive House, которая интегрирует электромобили в сеть частного дома.
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