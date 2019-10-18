Минивэн Hyundai iMax с зарядом от подразделения N - совершенно нетипичная вещь для езды боком.

Спортивное подразделение Hyundai N уже неоднократно доказывал свою боеспособность, но на этот раз для создания спорткара специалисты выбрали неожиданную машину из модельного ряда производителя. Со спортом семейный минивэн объединяет лишь одно – задний привод. Именно от этого отталкивались создатели проекта iMax N Drift Bus.

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Фото: Hyundai iMax N Drift Bus / Hyundai

Hyundai i30 N и Veloster N – красивые и мощные автомобили, однако им не хватает изюминки, которая есть у iMax N Drift Bus. Известный в Украине под названием H-1 (Grand Starex и i800 на других рынках), этот супер-фургон оснащен 3,5-литровым твин-турбо V6, вместо оригинального 2,5 литрового дизеля. Производительность нового агрегата составляет 402 лошадиные силы и 555 ньютон-метров. Вся мощность поступает на заднюю ось машины через восьмискоростную автоматическую коробку передач и дифференциал.

Уникальный фургон также обеспечили соответствующим его новому назначению аэродинамическим обвесом, громким выхлопом, мощными тормозами и легкими 19-дюймовыми дисками со спортивными шинами на них. Конечно же, минивэн покрасили в фирменный голубой N-цвет с красными акцентами на деталях.

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