Автомобіль отримав назву Toyota Wildlander.

Очевидно, свій новий кросовер для Китаю компанія Toyota назвала Wildlander за аналогією з Highlander. Хоча по суті він є тим самим RAV4 2020, але відрізняється габаритами та зовнішністю. Причому в Піднебесній продаватимуть обидва кросовера – і RAV4, і Wildlander.

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Причиною появи різновида актуального RAV4 в тому, що у Китаї Toyota співпрацює з двома місцевими автовиробниками для випуску своїх машин. “Глобальну” версію моделі з шильдиком RAV4 для Піднебесної збирають на заводі FAW, а новий Wildlander буде випускатись на спільному підприємстві Toyota та GAC Motor.

Зовні автомобілі відрізняються бамперами та радіаторними решітками, оптикою та набором колісних дисків. Нові бампери позначаться на габаритах автомобіля, портал Аutohome повідомляє, що довжина Wildlander складатиме 4600 міліметрів.

Фото: Toyota Wildlander / Аutohome

Технічна складова та архітектура інтер'єру Wildlander ідентичні RAV4 останнього покоління. Базова модель пропонуватиметься з дволітровим атмосферником на 170 сил, а дорожча версія оснащуватиметься гібридною установкою на базі 2,5-літрового двигуна з електромотором на задній осі, сукупна продуктивність якої становить 222 кінські сили.

За попередньою інформацією, прем'єра Toyota Wildlander відбудеться до кінця року, тоді як RAV4 п'ятого покоління в Китаї з’явиться у продажу вже 25 жовтня.

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