Скоро в мире станет на один суперлакшери кроссовер больше.

Это, конечно, еще не Lagonda, но сам факт появления кроссовера под шильдиком Aston Martin уже гарантирует, что он будет быстрым, красивым и роскошным. И, конечно, недешевым.

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Судя по снимкам, фотографу пришлось провести в засаде не один час, чтобы успеть изменить локации для лучших кадров. Впрочем, нет никаких гарантий, что это не запланированная акция – вирусную рекламу никто не отменял. Так или иначе – имеем возможность взглянуть на давно обещанный первый в истории марки серийный внедорожник, официальная премьера которого состоится лишь в декабре.

Фото: Aston Martin DBX 2020 / Autopista

В целом Aston Martin DBX напоминает растянутый во всех направлениях суперкар DB11. В каждой линии кузова и элементах экстерьера чувствуется наследственность суперкаров, а учитывая то, что под капотом у кроссовера будет мощный 550-сильный мотор от Mercedes-AMG, с немецкой же трансмиссией и системой полного привода, новинка будет настоящим суперкаром с клиренсом.

Интересно, что за пару месяцев до презентации кроссовера фирма с Ворвикшира представила несколько фирменных комплектов аксессуаров для будущей новинки, среди которых душ для собак и ящики для охотничьих ружей – англичане словно намекают, что этот кроссовер сгодится для королевской охоты.

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