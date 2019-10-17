Отечественные дилеры начали принимать заказы на новинку.
Официальные дилеры Land Rover открыли прием заказов на Land Rover Defender нового поколения, который дебютировал 10 сентября этого года. Объявлены цены и комплектации, но пока не все.
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Стоимость нового Land Rover Defender стартует с отметки 1 466 010 гривен, за модель в кузове 110 с двухлитровым дизельным двигателем мощностью в 200 л.с. и системой полного привода. Цены и старт заказов на Defender в кузове 90 будут анонсированы дополнительно. Для украинского рынка Land Rover Defender 2020 будет доступен в комплектациях Standard, S, SE, HSE, First Edition и Х.
Фото: Land Rover Defender 2020 / Land Rover
Кроме двухлитрового дизеля на 200 сил, Defender может оснащаться 240-сильной версией этого двигателя, двухлитровым бензиновым турбомотором на 300 л.с. или трехлитровым бензиновым агрегатом с отдачей в четыре сотни лошадей. Самый дорогой четырехсотсильний Land Rover Defender X 110 оценивается в 2 612 610 гривен.
Фото: короткобазные версии Land Rover Defender 90 украинцам придется подождать / Land Rover
Уникальность новой модели заключается в том, что ее стандартное оснащение включает функции и системы, которые для других моделей марки доступны только в качестве дополнительных опций. Так, базовый Defender снабжен фирменной системой адаптации к дорожным условиям Terrain Response, пневмоподвеской с электронным управлением, которая подстраивает высоту для удобного доступа к автомобилю и буксировке, адаптивной подвеской Adaptive Dynamics, светодиодными фарами головного света, а также многочисленными системами помощи водителю.
Перечень стандартного оборудования Defender (дополнительно к указанному выше):
- Функция старта на склоне (HLA)
- Электроусилитель руля (EPAS)
- Электронный контроль устойчивости (DSC)
- Система старта на скользкой поверхности (Low Traction Launch)
- Противобуксовочная система (ETC)
- Система предупреждения опрокидывания (RSC)
- Контроль прохождения поворотов (CBC)
- Система помощи при спуске со склона (HDC)
- Электрический парковочный тормоз (EPB)
- Индикатор износа тормозных колодок
- Помощь при экстренном торможении (EBA)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система электронного распределения тормозного усилия (EBD)
- Система автономного экстренного торможения (AEB)
- Система камер кругового обзора 3D (включая ClearSight Ground View)
- Дополнительные окошки Alpine
- Наружные зеркала с электрической регулировкой, сборкой, обогревом, подсветкой и автоматическим затемнением (с функцией запоминания положения, если заказаны сиденья с запоминанием положения)
- Дистанционный прогрев двигателя и салона с функцией программирования Timed climate
- Волюметрическая и периметральная сигнализация
- Система мониторинга давления в шинах TPMS
- Круиз-контроль с ограничителем скорости
- Система оценки состояния водителя
- Система удержания полосы движения (LKA)
- Система контроля дистанции парковки на 360 °
- Система распознавания дорожных знаков с адаптивным ограничителем скорости
- Система определения глубины брода Wade Sensing
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