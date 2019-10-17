Отечественные дилеры начали принимать заказы на новинку.

Официальные дилеры Land Rover открыли прием заказов на Land Rover Defender нового поколения, который дебютировал 10 сентября этого года. Объявлены цены и комплектации, но пока не все.

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Стоимость нового Land Rover Defender стартует с отметки 1 466 010 гривен, за модель в кузове 110 с двухлитровым дизельным двигателем мощностью в 200 л.с. и системой полного привода. Цены и старт заказов на Defender в кузове 90 будут анонсированы дополнительно. Для украинского рынка Land Rover Defender 2020 будет доступен в комплектациях Standard, S, SE, HSE, First Edition и Х.

Фото: Land Rover Defender 2020 / Land Rover

Кроме двухлитрового дизеля на 200 сил, Defender может оснащаться 240-сильной версией этого двигателя, двухлитровым бензиновым турбомотором на 300 л.с. или трехлитровым бензиновым агрегатом с отдачей в четыре сотни лошадей. Самый дорогой четырехсотсильний Land Rover Defender X 110 оценивается в 2 612 610 гривен.

Фото: короткобазные версии Land Rover Defender 90 украинцам придется подождать / Land Rover

Уникальность новой модели заключается в том, что ее стандартное оснащение включает функции и системы, которые для других моделей марки доступны только в качестве дополнительных опций. Так, базовый Defender снабжен фирменной системой адаптации к дорожным условиям Terrain Response, пневмоподвеской с электронным управлением, которая подстраивает высоту для удобного доступа к автомобилю и буксировке, адаптивной подвеской Adaptive Dynamics, светодиодными фарами головного света, а также многочисленными системами помощи водителю.

Перечень стандартного оборудования Defender (дополнительно к указанному выше):

  • Функция старта на склоне (HLA)
  • Электроусилитель руля (EPAS)
  • Электронный контроль устойчивости (DSC)
  • Система старта на скользкой поверхности (Low Traction Launch)
  • Противобуксовочная система (ETC)
  • Система предупреждения опрокидывания (RSC)
  • Контроль прохождения поворотов (CBC)
  • Система помощи при спуске со склона (HDC)
  • Электрический парковочный тормоз (EPB)
  • Индикатор износа тормозных колодок
  • Помощь при экстренном торможении (EBA)
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Система электронного распределения тормозного усилия (EBD)
  • Система автономного экстренного торможения (AEB)
  • Система камер кругового обзора 3D (включая ClearSight Ground View)
  • Дополнительные окошки Alpine
  • Наружные зеркала с электрической регулировкой, сборкой, обогревом, подсветкой и автоматическим затемнением (с функцией запоминания положения, если заказаны сиденья с запоминанием положения)
  • Дистанционный прогрев двигателя и салона с функцией программирования Timed climate
  • Волюметрическая и периметральная сигнализация
  • Система мониторинга давления в шинах TPMS
  • Круиз-контроль с ограничителем скорости
  • Система оценки состояния водителя
  • Система удержания полосы движения (LKA)
  • Система контроля дистанции парковки на 360 °
  • Система распознавания дорожных знаков с адаптивным ограничителем скорости
  • Система определения глубины брода Wade Sensing

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