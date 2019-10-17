Отечественные дилеры начали принимать заказы на новинку.

Официальные дилеры Land Rover открыли прием заказов на Land Rover Defender нового поколения, который дебютировал 10 сентября этого года. Объявлены цены и комплектации, но пока не все.

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Стоимость нового Land Rover Defender стартует с отметки 1 466 010 гривен, за модель в кузове 110 с двухлитровым дизельным двигателем мощностью в 200 л.с. и системой полного привода. Цены и старт заказов на Defender в кузове 90 будут анонсированы дополнительно. Для украинского рынка Land Rover Defender 2020 будет доступен в комплектациях Standard, S, SE, HSE, First Edition и Х.

Фото: Land Rover Defender 2020 / Land Rover

Кроме двухлитрового дизеля на 200 сил, Defender может оснащаться 240-сильной версией этого двигателя, двухлитровым бензиновым турбомотором на 300 л.с. или трехлитровым бензиновым агрегатом с отдачей в четыре сотни лошадей. Самый дорогой четырехсотсильний Land Rover Defender X 110 оценивается в 2 612 610 гривен.

Фото: короткобазные версии Land Rover Defender 90 украинцам придется подождать / Land Rover

Уникальность новой модели заключается в том, что ее стандартное оснащение включает функции и системы, которые для других моделей марки доступны только в качестве дополнительных опций. Так, базовый Defender снабжен фирменной системой адаптации к дорожным условиям Terrain Response, пневмоподвеской с электронным управлением, которая подстраивает высоту для удобного доступа к автомобилю и буксировке, адаптивной подвеской Adaptive Dynamics, светодиодными фарами головного света, а также многочисленными системами помощи водителю.

Перечень стандартного оборудования Defender (дополнительно к указанному выше):

Функция старта на склоне (HLA)

Электроусилитель руля (EPAS)

Электронный контроль устойчивости (DSC)

Система старта на скользкой поверхности (Low Traction Launch)

Противобуксовочная система (ETC)

Система предупреждения опрокидывания (RSC)

Контроль прохождения поворотов (CBC)

Система помощи при спуске со склона (HDC)

Электрический парковочный тормоз (EPB)

Индикатор износа тормозных колодок

Помощь при экстренном торможении (EBA)

Антиблокировочная система (ABS)

Система электронного распределения тормозного усилия (EBD)

Система автономного экстренного торможения (AEB)

Система камер кругового обзора 3D (включая ClearSight Ground View)

Дополнительные окошки Alpine

Наружные зеркала с электрической регулировкой, сборкой, обогревом, подсветкой и автоматическим затемнением (с функцией запоминания положения, если заказаны сиденья с запоминанием положения)

Дистанционный прогрев двигателя и салона с функцией программирования Timed climate

Волюметрическая и периметральная сигнализация

Система мониторинга давления в шинах TPMS

Круиз-контроль с ограничителем скорости

Система оценки состояния водителя

Система удержания полосы движения (LKA)

Система контроля дистанции парковки на 360 °

Система распознавания дорожных знаков с адаптивным ограничителем скорости

Система определения глубины брода Wade Sensing

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