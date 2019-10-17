Вітчизняні дилери почали приймати замовлення на новинку.

Офіційні дилери Land Rover відкрили прийом замовлень на Land Rover Defender нового покоління, який дебютував 10 вересня цього року. Оголошені ціни та комплектації, але поки не всі.

Також цікаво: Volvo XC40 Recharge: офіційно представлений перший електрокар шведської марки

Вартість нового Land Rover Defender стартує з позначки 1 466 010 гривень, за модель у кузові 110 із дволітровим дизельним двигуном потужністю у 200 к.с. та системою повного приводу. Ціни та старт замовлень на Defender у кузові 90 будуть анонсовані додатково. Для українського ринку Land Rover Defender 2020 доступний у комплектаціях Standard, S, SE, HSE, First Edition та Х.

Фото: Land Rover Defender 2020 / Land Rover

Крім дволітрового дизеля на 200 сил, Defender може оснащуватись 240-сильною версією цього двигуна, дволітровим бензиновим турбомотором на 300 к.с. або трилітровим бензиновим агрегатом з віддачею у чотири сотні коней. Найдорожчий чотирьохсотсильний Land Rover Defender X 110 оцінюється у 2 612 610 гривень.

Фото: короткобазних версій Land Rover Defender 90 українцям доведеться зачекати / Land Rover

Унікальність нової моделі полягає в тому, що її стандартне оснащення включає функції та системи, які для інших моделей марки доступні лише в якості додаткових опцій. Так, базовий Defender вкомплектований фірмовою системою адаптації до дорожніх умов Terrain Response, пневмопідвіскою з електронним керуванням, котра підлаштовує висоту для зручного доступу до автомобіля та буксирування, адаптивню підвіски Adaptive Dynamics, світлодіодними фарами головного світла, а також численими системами допомоги водію.

Перелік стандартного обладнання Defender (додатково до вказаного вище):

Функція старту на схилі (HLA);

Електропідсилювач керма (EPAS);

Електронний контроль стійкості (DSC);

Система старту на слизькій поверхні (Low Traction Launch);

Протибуксувальна система (ETC);

Система попередження перекидання (RSC);

Контроль проходження поворотів (CBC);

Система допомоги під час спуску зі схилу (HDC);

Електричне паркувальне гальмо (EPB);

Індикатор зносу гальмівних колодок;

Допомога при екстренному гальмуванні (EBA);

Антиблокувальна система (ABS);

Система електронного розподілення гальмівного зусилля (EBD);

Система автономного екстренного гальмування (AEB);

Система камер колового огляду 3D (включно з ClearSight Ground View);

Додаткові віконця Alpine;

Зовнішні дзеркала з електричним регулюванням, складанням, обігрівом, підсвіткою та автоматичним затемненням (з функцією запам'ятовування положення, якщо замовлені сидіння з запам'ятовуванням положення);

Дистанційний прогрів двигуна і салону із функцією програмування Timed climate;

Волюметрична та периметральна сигналізація;

Система моніторингу тиску в шинах TPMS;

Круїз-контроль з обмежувачем швидкості;

Система оцінки стану водія;

Система утримання смуги руху (LKA);

Система контролю дистанції паркування на 360°;

Система розпізнавання дорожніх знаків із адаптивним обмежувачем швидкості;

Система визначення глибини броду Wade Sensing.

Також цікаво: Двійка для відмінників: баварці представили нову BMW 2 Series Gran Coupe