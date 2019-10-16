Новинка дебютувала напередодні публічної прем'єри на автошоу в Лос-Анджелесі. Одразу у двох модифікаціях.

Позначення Gran Coupe баварці використовують для купеподібних чотиридверок. Раніше такі були лише у старших серіях, а тепер є і в класі компактів.

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Дизайн BMW 2 Series Gran Coupe

Тим, кого хвилював зовнішній вигляд новинки одразу підтвердимо: BMW справді продовжує використовувати великі “ніздрі” радіаторної решітки. Хоча у випадку 2 Series вони цілком органічно вписались в дизайн автомобіля. В цілому ж вигляд новинки є абсолютно типовим для сучасних моделей марки. В зовнішності гран-купе також можна відзначити світлодіодну оптику, великі диски розміром до 19 дюймів та 90-міліметрові патрубки вихлопної системи навіть у базової версії. Дверцята – без віконних рамок, як і годиться справжньому купе.

Фото: BMW 2 Series Gran Coupe 2020 / BMW

Новинка побудована на передньопривідній платформі BMW, а в конструкції задньої підвіски використовується багаторичажна схема, що наближає чотиридверку до хетчбека 1-ї серії. При цьому виконання M235i має привід на обидві осі.

Характеристики BMW 2 серії Gran Coupe

BMW 2-ї серії Gran Coupe представлена у версіях 218i зі 140-сильним трициліндровим бензиновим мотором, 220d зі 190-сильним дизелем та топовою M235i xDrive. Остання має найпотужніший чотирициліндровий мотор з наявних у BMW, продуктивністю в 306 к.с.

Фото: салон BMW 2 Series Gran Coupe / BMW

Разом з високою продуктивністю та повним приводом М-версія отримала диференціал Torsen. Залежно від обраної модифікації, 2 Gran Coupe оснащується механікою або автоматом, віджповідно на 6 чи 8 передач.

Продаж та ціни BMW 2 GC

Головними конкурентами баварської новинки на ринку будуть чотиридверна Audi A3 та Mercedes-Benz CLA. Старт продажів у Європі намічений на березень 2020 року, вже й ціни відомі: базова 218i коштуватиме від 31 150 євро, дизельна – від 40 250 євро, а топова 306-сильна модифікація обійдеться мінімум в 57 250 євро.

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