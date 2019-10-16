Новинка дебютировала накануне публичной премьеры на автошоу в Лос-Анджелесе. Сразу в двух модификациях.

Обозначение Gran Coupe баварцы используют для купеобразных четырехдверок. Ранее такие были только в старших сериях, а теперь есть и в классе компактов.

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Дизайн BMW 2 Series Gran Coupe

Тем, кого волновал внешний вид новинки, сразу подтвердим: BMW действительно продолжает использовать большие “ноздри” радиаторной решетки. Хотя в случае 2 Series они вполне органично вписались в дизайн автомобиля. В целом же вид новинки абсолютно типичен для современных моделей марки. Во внешности гран-купе можно отметить светодиодную оптику, большие диски размером до 19 дюймов и 90-миллиметровые патрубки выхлопной системы даже в базовой версии. Дверцы – без оконных рамок, как и полагается настоящему купе.

Фото: BMW 2 Series Gran Coupe 2020 / BMW

Новинка построена на переднеприводной платформе BMW, а в конструкции задней подвески используется многорычажная схема, которая приближает четырехдверку к хэтчбеку 1-й серии. При этом выполнение M235i имеет привод на обе оси.

Характеристики BMW 2 серии Gran Coupe

BMW 2-й серии Gran Coupe представлена в версиях 218i с 140-сильным трехцилиндровым бензиновым мотором, 220d со 190-сильным дизелем и топовой M235i xDrive. Последняя имеет самый мощный четырехцилиндровый мотор из имеющихся в BMW, производительностью в 306 л.с.

Фото: салон BMW 2 Series Gran Coupe / BMW

Наряду с высокой производительностью и полным приводом М-версия получила дифференциал Torsen. В зависимости от выбранной модификации, 2 Gran Coupe оснащается механикой или автоматом, соответственно на 6 или 8 передач.

Продажа и цены BMW 2 GC

Главными конкурентами баварской новинки на рынке будут четырехдверный Audi A3 и Mercedes-Benz CLA. Старт продаж в Европе намечен на март 2020 года, уже и цены известны: базовая 218i будет стоить от 31 150 евро, дизельная – от 40 250 евро, а топовая 306-сильная модификация обойдется минимум в 57 250 евро.

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