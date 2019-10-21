Незабаром у світі стане на один суперлакшері кросовер більше.

Це, звичайно, ще не Lagonda, але сам факт появи кросовера під шильдиком Aston Martin вже гарантує, що він буде швидким, гарним і розкішним. Й, звісно, недешевим.

Також цікаво: Volvo XC40 Recharge: офіційно представлений перший електрокар шведської марки

Судячи зі знімків, фотографу довелось провести у засідці не одну годину, аби встигнути змінити локації для найкращих кадрів. Втім, немає жодних гарантій, що це не запланована акція – вірусну рекламу ніхто не відміняв. Так чи інакше – маємо змогу поглянути на давно обіцяний перший в історії марки серійний позашляховик, офіційна прем’єра якого відбудеться лише у грудні.

Фото: Aston Martin DBX 2020 / Autopista

В цілому Aston Martin DBX нагадує розтягнутий в усіх напрямках суперкар DB11. У кожній лінії кузову та елементах екстер’єру відчувається спадковість суперкарів, а зважаючи на те, що під капотом у кросовера буде потужний 550-сильний мотор від Mercedes-AMG, з німецькою ж трансмісією та системою повного приводу, новинка буде справжнім суперкаром з кліренсом.



Цікаво, що за пару місяців до презентації кросовера фірма з Ворвікширу представила кілька фірмових комплектів аксесуарів для майбутньої новинки, серед яких душ для собак та ящики для мисливських рушниць – англійці наче натякають, що цей кросовер згодиться для королівського полювання.

Також цікаво: Land Rover Defender 2020 вже можна купити в Україні: оголошено комплектації та ціни