І так, його назва, випадково чи ні, схожа на ім'я наймолодшої леді Старк.

Японський автовиробник приготував для автошоу в Токіо концепт, який може стати серійним у 2021 році. Запас ходу електро-кросовера на одному заряді – 483 км.

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Судячи з зображень, опублікованих японськими ЗМІ, концепт Nissan Ariya являє собою більш реалістичну версію прототипів IMx та IMQ, показаних раніше. Не виключено, що перед нами вже передсерійна модель нового кросовера. Відомо про нього наразі небагато.

Очікується, що електричний “Ікс-трейл” орієнтований, в першу чергу, на ринки Китаю та США, у Європі з’явиться з невеликим запізненням. Зважаючи на запланований час дебюту, можна припустити, що фірмовий комплекс допомоги водію Nissan ProPilot матиме ширший, ніж зараз, функціонал, з яким кросовер наблизиться до Tesla Autopilot.

Фото: Nissan Ariya / InsideEVs

За попередніми данними, запас ходу на одному заряді в кросовера становитиме 300 миль, або 483 км. Прискорення від 0 до 100 км/год – менше 5 секунд. Більш детальну інформацію зможемо отримати після прем’єри новинки у Токіо.

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