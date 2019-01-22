Вторая модель молодой мексиканской марки оказалась лишь модификацией первой. Зато какой!

Первое, что надо сказать о Vuhl 05RR это то, что соотношение его массы к мощности лучше, чем у Bugatti Veyron.

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Серийный спорткар Vuhl 05RR был представлен на “гонках чемпионов”, проходящей в Мексике. Создателям спидстера со стартапа Vuhl удалось значительно облегчить свой автомобиль. Трековый спорткар с допуском на дороги общего пользования сбросил 65 килограмм веса и теперь имеет массу всего в 640 кило.

Снижения веса удалось достичь благодаря установке облегченного маховика, гоночного сцепления и карбоновых колесных дисков. Дополнительно конструкторы изменили крепление двигателя, снизив центр тяжести.

Фото: Vuhl 05RR / Vuhl

Имея мощность в 385 лошадиных сил и всего 640 килограммов веса, Vuhl 05RR демострирует эффектное соотношение массы к мощности – на каждую лошадиную силу приходится всего 1,66 кг. Это позволяет спорткару с легкостью набирать первую сотню за 2,7 секунды и развивать максимальную скорость в 255 км/час.

Пока известна стоимость Vuhl 05RR в Великобритании – спидстер можно приобрести минимум за 90 тысяч фунтов, что на 30 тысяч дороже обычного Vuhl 05.

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